A SIBS juntou-se a seis empresas de pagamentos para criar uma associação europeia, com o objetivo de fomentar os pagamentos internacionais. No total, os membros da associação, com sede na Suíça, representam 25 milhões os utilizadores, aos quais se somam mais de 350 bancos, mas o número não ficará por aqui.

Utilizar o smartphone paga efetuar pagamentos tornou-se uma prática comum e de sucesso em vários países europeus. Foi a pensar nisso que a SIBS, através do MBWay, se juntou à belga Bancontact Payconiq Company, à Bluecode da Alemanha e Áustria, à MobilePay da Finlândia e Dinamarca, à sueca Swish, à suíça TWINT e à norueguesa VIPPS para criar a Associação Europeia de Sistemas de Pagamentos Móveis.

A European Mobile Payment Systems Association – EMPSA, com sede em Zurique, na Suíça, tem como objetivo “promover a colaboração e os pagamentos internacionais”, esperando-se que, nos próximos meses, “mais países e sistemas de pagamentos móveis se juntem”.

A EMPSA será presidida por Søren Mose, presidente do Conselho de Administração da TWINT, e terá como vice-presidente Anna-Lena Wretman, CEO da Swish, refere a SIBS, em comunicado. O secretário-geral da associação será Anton Stadelmann, vice-presidente executivo e CFO da TWINT.

“Com esta cooperação transfronteiriça, queremos oferecer aos nossos utilizadores a possibilidade de poderem usufruir do seu sistema de pagamentos móveis no estrangeiro“, sublinhou Søren Mose.

Para Tiago Bianchi de Aguiar, diretor de estratégia e risco e representante da SIBS na EMPSA, esta entrada na associação é vista com orgulho, permitindo à SIBS “alavancar o seu sucesso em Portugal com o serviço MBWay, promovendo a colaboração e procurando abrir novas possibilidades no espaço transfronteiriço europeu”.