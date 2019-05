O Santander Totta vai começar a cobrar pelas transferências através da aplicação do MB Way a partir de julho, quando está previsto o lançamento da mesma funcionalidade na app do banco. Pedro Castro e Almeida garantiu, ainda assim, que os jovens e a grande maioria dos clientes do banco vão continuar isentos deste custo.

“O nosso posicionamento futuro é que teremos de diferenciar os que entram na aplicação do Santander e na aplicação do MB Way. Os jovens com cartão Santander não pagam em qualquer app que entrem”, frisou Castro e Almeida na apresentação de resultado, revelando que o Santander Totta se encontra a desenvolver a mesma funcionalidade na sua própria aplicação e que estará pronta dentro de três meses. “Em julho terão novidades”, prometeu o responsável, deixando para essa data os detalhes sobre o preçário que o banco vai passar a aplicar.

Para já, Pedro Castro e Almeida referiu que haverá um tratamento diferenciado entre os clientes mais ativos e os clientes mais passivos. “Um cliente que trabalhe com o Santander, que tem uma conta minimamente ativa, não irá pagar pelas transferências que quiser”, adiantou o gestor. Para os clientes menos ativos, o banco deverá limitar o conjunto de operações sem custos.

Ainda assim, “é provável que a grande maioria dos clientes não vá pagar”, antecipa, assegurando que não está a empurrar os clientes para a aplicação do banco, mas antes a convidá-los. Também o BCP e BPI vão introduzir preçários relativamente à utlização do MB Way no mesmo sentido.

O presidente executivo do Santander Totta disse ainda que “MB Way fez o seu papel” na redução dos níveis de utilização de dinheiro vivo nas transações em Portugal. “O que vamos ter agora é a companhia das aplicações dos bancos”, lembrou. “A grande guerra com as fintech tem a ver com a relação com cliente. É preciso ter primeiro contacto com cliente. Se perdemos essa guerra, podemos perder qualquer tipo de relação que temos com os clientes”, considerou Castro e Almeida.

O Santander Totta apresentou lucros de 137 milhões de euros entre janeiro e março deste ano, uma subida de 5% face ao mesmo período do ano passado.