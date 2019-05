Identificar os momentos e eventos que apresentam maior e menor impacto nos colaboradores, o que é realmente importante e quais os momentos que são especialmente críticos, são parâmetros que o IMEX – Índice de Medição da Experiência de Empregado vai medir, pela primeira vez em Portugal.

Mas o que analisa este índice? Por exemplo, no IMEX lançado em Espanha anteriormente, a Lukkap percebeu que no percurso de um empregado, há sete momentos-chave: integração, dia-a-dia, acompanhamento vital, momento formal, acompanhamento profissional, gestão da mudança e desvinculação.

“Se há algo que marca o dia-a-dia dos colaboradores é o relacionamento deles com o chefe. De facto, se prestarmos atenção aos dados, tanto o ambiente de trabalho e o trabalho em equipa quanto à agilidade em responder às necessidades específicas, são factos altamente valorizados, mas o tempo de qualidade dedicado a eles pelo chefe, é o que faz com que a experiência seja mais ou menos valorizada”, explicam.

O IMEX 2018, elaborado apenas em Espanha, mostra que o tamanho da empresa não é determinante para a felicidade dos colaboradores, mas “se prestarmos atenção ao setor profissional, aí sim, existem grandes diferenças na experiência dos empregados”, é referido no documento. Onde são os funcionários do setor da “energia e recursos naturais” os que melhoram pontuam a empresa onde trabalham.

“Millennials não têm de ser o centro das atenções”

Nesta análise, a mesma consultora diz que “os millennials não têm de ser o centro das atenções”. “Esta geração não é motivada nem por uma série de condições que lhes são fornecidas, pois verifica-se que tem um vínculo à sua empresa, inferior às restantes gerações, o que conduz a uma mobilidade a cada, aproximadamente, 2-3 anos, motivo pelo qual é conveniente refletir se devemos pôr o foco no compromisso de um grupo de colaboradores cuja motivação não é desenvolver uma carreira na mesma empresa”, afirmam no documento.

Mas há mais. “Quase 40% dos colaboradores espanhóis estão a viver um momento de pouco desafio e de uma certa rotina (38,2%). Um sentimento que interfere diretamente na experiência”.

Até 15 de maio, a consultora Lukkap, que vai lançar o IMEX em 80 países, está a incentivar a participação das empresas. Depois de formalizar a inscrição, que é gratuita, a empresa recebe o questionário a ser preenchido pelos colaboradores.