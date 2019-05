Roche Portugal apoia melhores ideias em neurociências

“Building tomorrow together“, um programa de mentoria que vai apoiar com 17.500 euros as melhores ideias e projetos científicos ou tecnológicos na área das neurociências, foi lançado esta quinta-feira, na Fundação Champallimaud, no decorrer do “Science and Innovation Congress” – um evento para assinalar o centésimo aniversário das relações diplomáticas entre Portugal e Suíça.

A iniciativa da Roche Portugal, com o apoio da Embaixada Suíça, pretende dotar os investigadores e as startups de ferramentas para a concretização dessas mesmas ideias, através de um mentoring, proporcionado pelos especialistas da multinacional suíça e da imatch, consultora de inovação parceira do programa.

Numa primeira fase, vão ser selecionados os dez projetos com mais impacto e potencial, os quais passam a beneficiar de um acompanhamento até à apresentação das propostas, num pitch com a duração máxima de três minutos. Estão definidos três prémios para os vencedores, 10.000 euros para o primeiro classificado, 5.000 euros para o segundo e 2.500 euros para o terceiro.

As candidaturas podem ser submetidas no site da iniciativa entre 1 de julho e 13 de setembro.