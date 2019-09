Para os consumidores que acham que pagam demasiado pela eletricidade e pelo gás natural, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) vai ajudar a tirar todas as dúvidas. No simulador da ERSE, para além de ser possível comparar preços, vai passar a ser possível comparar unicamente as ofertas mais baratas de cada um dos comercializadores existentes no mercado.

Uma pesquisa no simulador da ERSE resulta em centenas de resultados, onde são mostrados os vários tarifários oferecidos pelos operadores de energia. Mas isso acabava por ser confuso para o consumidor. Foi a pensar em facilitar a vida dos consumidores que a ERSE decidiu dar uma mãozinha, ao permitir saber qual o tarifário mais barato oferecido por cada operador, através da opção “menor oferta do comercializador”.

O ECO fez uma simulação utilizando como exemplo um casal com dois filhos. A simulação normal apresenta a Muon Eletric, chegada há pouco tempo em Portugal, como a mais barata, mas logo a seguir surgem ofertas da Gold Energy e da Galp, mas logo abaixo volta a aparecer uma proposta da Muon, outra da Galp e mais três da Gold Energy. Com este novo filtro, o “ranking” passa a ser mais curto, com uma proposta por operador.

O simulador da ERSE foi lançado em maio do ano passado e já foi usado por cerca de 115 mil consumidores em quase 2,2 milhões de simulações, refere o regulador em comunicado. Disponibiliza aos consumidores informação sobre os mais de 335 tarifários disponíveis, num total de 23 comercializadores de eletricidade e nove de gás natural.

De acordo com um inquérito realizado aos utilizadores do simulador, 57% das pessoas encontraram preços mais baixos face ao seu contrato atual e, desses, 80% manifestaram intenção de mudar de comercializador.