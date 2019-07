Os preços em Portugal terão caído em julho, o que não acontecia desde 2014. O Índice de Preços no Consumidor registou uma taxa de variação de -0,3% em comparação com o mesmo mês do ano passado. A principal razão foi a quebra nos preços pedidos em restaurantes e hotéis, mas o IVA da energia também deu uma ajuda.

“Esta evolução deve-se em grande medida ao contributo da variação negativa dos preços da classe de restaurantes e hotéis. A redução da taxa de IVA aplicada à eletricidade e ao gás natural contribuiu também para a diminuição desta taxa”, explica o Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

Inflação homóloga não caia há cinco anos

O valor compara com uma aceleração da inflação homóloga de 0,4% registada em junho. Excluindo produtos alimentares e energéticos, a inflação subjacente terá sido de -0,1% em julho (contra 0,6% no mês anterior) porque a energia tem estado em forte queda desde o mês passado: a taxa de variação homóloga dos produtos energéticos terá diminuído para -2,8% em julho (face a -2,5% em junho).

Se a comparação for feita com o mês anterior, a queda é ainda mais expressiva. A variação mensal o índice de preços no consumidor foi de -1,3%, sendo que a variação média dos preços nos últimos doze meses situou-se em 0,7%. Estes são, no entanto, dados provisórios do INE que deverão ser confirmados com a publicação do relatório final a 12 de agosto.