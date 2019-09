Entra jogador, sai jogador. O mercado de transferências fechou, com muitos negócios feitos à “última hora” por parte dos três maiores clubes de futebol portugueses. Juntos, Benfica, Porto e Sporting gastaram 135 milhões de euros com a compra de passes de atletas, mas arrecadaram 324,5 milhões de euros com as vendas. Época de transferências deu lucro.

O Benfica foi o campeão das vendas. O clube da Luz conseguiu vender João Félix por 120 milhões de euros ao Atlético de Madrid. A transferência do internacional português, de 19 anos, foi mesmo a mais cara do ano a nível mundial.

Para reforçar o plantel de Bruno Lage, e fruto do encaixe com Félix, as águias gastaram 49,75 milhões de euros. O avançado Raúl de Tomás custou 20 milhões de euros à SAD, protagonizando o investimento mais avultado dos “encarnados”.

O FC Porto foi o clube que mais investiu no plantel. Os dragões encaixaram 88 milhões de euros em vendas, mas gastaram 60 milhões. A ida de Éder Militão para o Real Madrid rendeu 50 milhões de euros à SAD azul e branca, sendo Nakajima a compra mais cara do clube liderado por Pinto da Costa.

O Sporting foi o clube que mais negociou no último dia, chegando a vender Raphinha por 21 milhões de euros. O avançado foi vendido ao francês Rennes FC e foi a maior transferência que os leoninos fizeram este verão. O clube de Alvalade investiu 25,25 milhões de euros em jogadores. A transferência do defesa Valentin Rosier, custou à SAD leonina 8 milhões de euros.