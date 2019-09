EDP dispara. Bank of America vê ações a subirem mais de 20%

Depois de uma sessão marcadas pelos receios dos investidores em torno do Brexit, a praça lisboeta está a respirar de alívio. Esta quarta-feira, a negociação está a registar um bom desempenho, com praticamente todas as cotadas em alta. A EDP é a estrela do dia, animada por um research do Bank of America (BofA).

O PSI-20 começou por avançar 0,20%, mas está já a valorizar 1,21% para 4.944,58 pontos, acompanhando os ganhos verificados nas restantes praças europeias, animadas pelo travão ao hard Brexit. O Stoxx 600 está a somar 0,80%, enquanto, em França, por exemplo, o CAC valoriza 0,95%.

Por cá, a EDP é, sem dúvida, a estrela desta sessão. A elétrica liderada por António Mexia está a avançar 2,86% para 3,559 euros, enquanto a EDP Renováveis valoriza 1,11% para 10 euros. Esta forte subida acontece depois de duas sessões consecutivas de perdas da elétrica, sendo explicada essencialmente por uma nota de research do BofA.

De acordo com a Reuters, o BofA retomou a cobertura das ações da EDP com uma recomendação de “comprar” fruto do potencial de subida conferido pela avaliação de 4,30 euros — ações podem subir 22%. A EDP Renováveis também recebe recomendação de “comprar”, mas a avaliação é de 11,60 euros.

EDP brilha em bolsa com research do BofA

Também o BCP, a Jerónimo Martins e a Galp estão a ajudar aos ganhos em Lisboa. O banco está a subir 1,72% para 0,1953 euros, enquanto a retalhista avança 1,21% para 15,84 euros e a petrolífera valoriza 0,98% para 12,89 euros, num dia de recuperação ligeira dos preços do petróleo nos mercados internacionais.

A sessão está pintada de verde, com apenas a Ramada a registar perdas, recuando 1,88% para 6,26 euros.

