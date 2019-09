Liderança do Montepio definida no final de outubro

O Banco Montepio está há vários meses sem líder, mas essa indefinição deverá terminar em breve. Até ao final de outubro estará concluída a análise que permitirá indicar os responsáveis para os vários lugares livres. Entre esses lugares está o de CEO que é ocupado, interinamente, por Dulce Mota, mas não é certo que mantenha essa posição.

De acordo com o Jornal de Negócios (acesso pago), a comissão responsável pelas nomeações do banco está a trabalhar com consultores externos para definir a metodologia da avaliação dos administradores. Esse processo deverá estar concluído até meados de setembro, sendo que depois da avaliação poderão ser feitas propostas para os lugares livres, proposta essa que chegará às mãos da gestão até ao final do próximo mês.

Essa proposta permitirá colocar um ponto final na indefinição na liderança do banco da Associação Mutualista Montepio Geral. O cargo de CEO tem sido ocupado por Dulce Mota, mas a solução interina não será obrigatoriamente a definitiva.

Segundo o jornal, há três cenários para a liderança: Dulce Mota é confirmada como CEO, Carlos Tavares voltar a ser CEO, com a reabertura do processo de designação de um chairman externo, ou o Banco Montepio poderá recrutar um novo CEO.