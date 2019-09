Hong Kong deixa cair lei da extradição

Carrie Lam, líder do Governo de Hong Kong, decidiu recuar e deixar cair o projeto-lei da extradição que levou à eclosão de múltiplos protestos na região, tendo mergulhado o território numa crise nunca vista desde que regressou ao controlo chinês, em 1997. “O Governo retirará formalmente o projeto de lei para aliviar totalmente as preocupações do público”, anunciou Lam, num breve discurso transmitido pela televisão.

O projeto em causa ia permitir a extradição de cidadãos de Hong Kong para o sistema judicial chinês, visto como opaco e pouco confiável pelos habitantes de Hong Kong. Apesar de ter sido o detonador de uma longa sequência de manifestações no território, a verdade é que estas manifestações já evoluíram para reivindicações mais abrangentes que a mera retirada deste projeto-lei.

Nesse sentido, apontou Carrie Lam no discurso, o Governo de Hong Kong vai também procurar medidas para lidar com os protestos dos últimos três meses, devendo criar uma nova agência de vigilância policial e prometendo uma maior proximidade junto da população.

“A partir deste mês, eu e alguns dos membros mais relevantes do Governo entraremos em contacto com a comunidade para abrir vias de diálogos diretos”, disse. Referindo-se a “pessoas de todas as esferas da vida, com visões e antecedentes diferentes”, a quem convidou a “partilhar as suas opiniões e queixas”.

Os habitantes de Hong Kong continuaram em protestos mesmo depois de em junho Carrie Lam ter decidido arquivar o projeto da extradição, exigindo um recuo total neste dossiê, que se concretizou agora. Resta saber como reagirá o território.