António Costa afirma que criar soluções de Governo com o PSD seria algo “contranatura”, contudo, não descarta acordos sobre matérias estruturais, tanto com os sociais-democratas como com outros partidos. Olhando para os quatro anos de legislatura, o líder do PSD disse que o que foi feito não chega, é preciso continuar “este caminho”.

“Soluções de Governo [com o PSD] seriam contranatura”, começou por dizer António Costa esta quarta-feira, em entrevista à SIC, quando questionado se, não tendo o PS uma maioria absoluta nas eleições legislativas, é uma hipótese fazer um acordo com o PSD.

Contudo, o socialista não descartou possíveis acordos “sobre matérias estruturais para o país”. “Haver acordos com o PSD ou com outros partidos em matérias estruturais para o país é possível e desejável que aconteça”, continuou. Mais adiante, o primeiro-ministro acrescentou que “não seria um bom Governo se fizesse um Governo de coligação com o Bloco de Esquerda, PCP, PAN ou Os Verdes”.

Sobre as declarações que tem feito, tendo afirmado várias vezes que vencerá as eleições legislativas com maioria absoluta, António Costa comentou: “é a perceção que tenho”. “A minha ambição é ter o melhor resultado eleitoral possível”, disse. Para o socialista, as eleições de outubro “não são um referendo para “sim” ou “não” a uma maioria absoluta, mas sim para escolher entre diferentes programas de Governo”.

Fazendo um balanço destes quatro anos de legislatura, António Costa enumerou que o país tem hoje maior carga fiscal e que “foram poucos os impostos indiretos que aumentaram”. Mas lembrou que “o país não é cor-de-rosa e que tem problemas”, cabendo ao Governo identificá-los e resolvê-los. “O que fizemos até agora não chega. Temos de continuar este caminho e não voltar para trás”, disse.

(Notícia em atualização)