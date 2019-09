Wall Street avança mais de 1% para máximos de um mês

Wall Street atingiu máximos de um mês esta quinta-feira, perante o otimismo dos investidores em relação às negociações entre os EUA e a China em torno da guerra comercial, num dia em que também os indicadores económicos saíram melhor do que o esperado e reforçaram a confiança do mercado do outro lado do Atlântico.

O índice de referência mundial S&P 500 fechou a valorizar 1,29% para 2.975,62 pontos, acompanhado pelos outros dois principais índices norte-americanos: o industrial Dow Jones e o tecnológico Nasdaq avançaram 1,41% e 1,74%, respetivamente.

O bom desempenho acontece depois de o Ministério do Comércio chinês ter revelado que vai arrancar com os trabalhos preparatórios juntamente com as autoridades norte-americanas, em meados deste mês, com vista a sentarem-se à mesa das negociações em outubro, num anúncio que deixou os investidores mais aliviados em relação a uma solução para a disputa comercial entre as duas maiores economias mundiais.

No plano macroeconómico, as notícias do dia também foram favoráveis ao apetite comprador em Wall Street. O relatório da ADP, muito relevante para se perceber a saúde do mercado de trabalho nos EUA, mostrou que os empregos no setor privado cresceram ao ritmo mais elevado em quatro meses em agosto.

Um outro relatório revelou que a atividade do setor dos serviços acelerou no mês passado, recuperando de mínimos de quase três anos.