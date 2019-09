Do 5G ao 8K, até ao Walkman. Estas são as novidades da IFA

A IFA (Internationale Funkasstellung Berlin), um dos maiores eventos de eletrónica do mundo, já começou em Berlim. Por lá passam as grandes marcas orientadas para a tecnologia de consumo, que aproveitam para fazer o lançamento dos seus últimos produtos, desde televisões, computadores e smartphones até frigoríficos, micro-ondas, aspiradores e gadgets para todos os gostos e preços. O denominador comum a todos estes lançamentos? Tecnologia de última geração.

Este evento gera sempre grande interesse por parte do público porque é aqui que são apresentadas as grandes tendências tecnológicas para os meses seguintes. Este ano, as marcas apostam na integração da tecnologia 5G nos seus produtos e na criação de apps dedicadas, alargando as funcionalidades de cada um deles. A integração de plataformas como o Google Assistant e Amazon Alexa também é uma tendência cada vez mais sólida. Já se imaginou a comunicar com televisor ou um frigorífico através de comandos de voz? Sim, é possível.

A acompanhar tudo isto, os televisores ganham cada vez mais definição com o “salto” para a imagem 8K com tecnologia HDR10 e 10+. Samsung, LG, Hisense e Sharp são alguns dos fabricantes que aproveitaram a ocasião para lançar os seus respetivos televisores.

Nos smartphones, a sul coreana Samsung “voltou à carga” com a apresentação da versão melhorada do Galaxy Fold, telemóvel desdobrável que não chegou a ser comercializado em abril depois de apresentar falhas de funcionamento alguns dias depois da apresentação à imprensa. Segundo algumas publicações online, é expectável que esteja nas lojas ainda em setembro. A LG também se prepara para lançar um smartphone dentro do género: o LG V50 ThinQ com duplo ecrã.

















Se gosta de música e tem saudades dos anos 90, a Sony vai surpreendê-lo. O icónico Walkman está de volta, desta vez em formato de leitor digital, com capacidade de armazenamento de 64GB, ecrã HD de 3,6 polegadas e autonomia de funcionamento de 20 horas. Estima-se que esteja à venda em novembro com preços a rondar os 800 euros. A Sony acompanha este lançamento com a apresentação dos novos headphones sem fios WI-1000XM2, desenvolvidos com um novo processador de cancelamento de ruído de alta definição. Esta é, aliás, uma tendência cada vez mais comum nos fabricantes de headphones. Sennheiser, Phillips e até a Adidas também anunciaram novos modelos em Berlim.

A IFA serviu ainda de rampa de lançamento a um conjunto de modelos de lâmpadas LED com estilo retro fabricadas pela Philips e a uma cadeira da Acer (custa quase 13 mil euros) para jogos de computador com capacidade para suportar três monitores e sistema de…massagens.

A tecnologia chega ainda à cozinha com a introdução de uma linha de frigoríficos modulares, com portas e cores personalizáveis e uma nova versão de um forno com uma câmara de vídeo para que possa acompanhar o lombo de porco a assar para o jantar enquanto está no sofá.