O empresário Manuel Godinho, uma das peças principais do processo Face Oculta, foi condenado esta segunda-feira a quatro anos de pena suspensa, depois de o tribunal ter dado como provado os crimes como abuso de confiança ou branqueamento na forma tentada e consumada. A pena ficou suspensa porque à data dos factos, o empresário não tinha quaisquer antecedentes criminais — já tinha sido condenado no Face Oculta, mas sem trânsito em julgado. Manuel Godinho terá ainda de pagar 3.000 euros aos Bombeiros Voluntários de Santa Maria da Feira.

O julgamento decorreu em Santa Maria da Feira e visava uma operação de janeiro de 2017, altura em que Manuel Godinho tentou abrir uma conta bancária para onde iria transferir 56 mil euros devolvidos pelas Finanças em IVA a uma sociedade em seu nome que, todavia, estava inativa e com quotas penhoradas.

Além de Manuel Godinho, também outras duas arguidas foram condenadas por coautoria, a advogada do empresário e a namorada de um dos seus filhos, sendo-lhes decretadas penas suspensas de um ano e dois meses e de três anos, respetivamente. Ambas terão igualmente de pagar 3.000 euros cada aos bombeiros voluntários.

Este é assim o quarto processo de que Manuel Godinho é julgado no seguimento do Face Oculta. Neste processo, o Supremo Tribunal de Justiça condenou-o a 13 anos de prisão por 44 crimes, como corrupção activa, burla qualificada, tráfico de influências, etc… Posteriormente, e graças a certidões extraídas do Face Oculta, Godinho já foi condenado pelo tribunal de Aveiro e pelo tribunal de Beja, por corrupção activa e por ter subornado um ex-funcionário da REFER.