Revista de imprensa internacional

Bloomberg

Lloyds suspende programa de recompra de ações após fatura extra

O banco liderado pelo português Horta Osório suspendeu o programa de recompra de ações no seguimento de pedidos de compensação de última hora relacionados com seguros de proteção de pagamentos. Estes resultaram numa fatura extra entre 1,2 mil milhões e 1,8 mil milhões de libras (entre 1,33 mil milhões e dois mil milhões de euros), uma “subida significativa” que elevou a incerteza do banco britânico e motivou a suspensão da devolução de dinheiro aos investidores. Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado/ conteúdo em inglês).

Financial Times

Um terço do investimento estrangeiro advém de multinacionais que fogem aos impostos

Cerca de 40% do Investimento Direto Estrangeiro — que no total representa 15 biliões de dólares –, “meras estruturas vazias”, sem atividade comercial real, revela um estudo do Fundo Monetário Internacional, em parceria com a Universidade de Copenhaga. Segundo os investigadores, uma grande proporção do stock mundial de Investimento Direto Estrangeiro é capital “fantasma”, ou seja, instrumentos de engenharia financeira desenhados para minimizar o volume de impostos que as empresas têm de pagar, em vez de financiar a atividade produtiva. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado/ conteúdo em inglês).

Expansión

Andrea Orcel pediu mais poder a Ana Botín dias antes de ser afastado

Andrea Orcel, o italiano que esteve prestes a tornar-se presidente executivo do Santander, pediu, dias antes de ser afastado, “mais poder” à presidente Ana Botín. Este pedido foi feito por mensagens privadas, através da rede Signal. Orcel propunha um sistema de “pirâmide”, em que todos os gerentes reportariam a ele, enquanto ele reportaria a Botín. Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre/conteúdo em espanhol).

Nikkei

CEO da Nissan planeia renunciar ao cargo

Depois de ter admitido que recebeu um bónus ilícito, ao alterar as datas do seu plano de incentivos, calculado com base na valorização das ações da empresa num determinado período de tempo, Hiroto Saikawa, presidente executivo da Nissan, está a ponderar renunciar ao cargo, avança a imprensa japonesa. Com esta alteração de datas, em 2013, o CEO recebeu cerca de 443 mil dólares a mais do que devia. Perante o escândalo comprometeu-se a devolver a diferença em causa. Esta segunda-feira a administração da fabricante de automóveis nipónica vai reunir-se e por volta das 20h (hora local) dará uma conferência de imprensa na sede da empresa, em Yokohama, onde falará sobre os tópicos discutidos na reunião. Leia a notícia completa no Nikkei (acesso livre/conteúdo em inglês).

BBC

Exportações chinesas recuam em agosto devido a disputas comerciais com EUA

Segundo dados das alfândegas da China, as exportações chinesas caíram 1%, em agosto. O excedente comercial da China caiu para 34,8 mil milhões de dólares (31,5 mil milhões de euros), depois de, no mês passado, se ter fixado nos 45 mil milhões de dólares (40,8 mil milhões de euros). A queda homóloga acusa o impacto das disputas comerciais com os Estados Unidos, o maior parceiro comercial do país asiático. Leia a notícia completa na BBC (acesso livre/conteúdo em inglês).