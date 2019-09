Estas são as 15 maiores resseguradoras do Mundo

São as seguradoras das seguradoras e são peças essenciais na cadeia de valor do negócio segurador, permitindo às companhias aceitarem riscos maiores do que as suas capacidades e os seus ativos ou património permitem.

Na prática, as resseguradoras aceitam parcelas de riscos contratados por seguradoras e cedem esses mesmos riscos a outras seguradoras por todo o mundo. Utilizando as resseguradoras, as seguradoras podem aceitar maiores riscos sem precisarem de capital proporcional para satisfazer as regras de solvabilidade.

“Quem manda no mercado são as resseguradoras”, diz Margarida Lima Rego, jurista especializada em seguros e de facto, em análise de riscos à escala global e local, estas super-companhias conhecem as tendências do mercado e também conhecem muito bem as seguradoras em todo o mundo.

A agência de rating A.M. Best faz um ranking a nível mundial hierarquizando as resseguradoras por volume de prémios emitidos.

A novidade agora divulgada, que respeita a dados do ano de 2018, é a ultrapassagem da Swiss Re à Munich Reinsurance Company, que desde 2010 liderava o ranking, liderança apenas perdida no ano de 2016 e logo recuperado no ano seguinte.

O ranking de 2019 da A. M. Best lista as 50 maiores resseguradoras, reproduzindo ECOseguros as 15 Maiores, aquelas que mais trabalham com o mercado nacional.

A concentração também neste setor dos seguros é visível. A Swiss Re representa 30% do total de prémios emitidos pelas 50 maiores, e o top 10 tem 68% desse volume de negócio.

No entanto, o relatório da S&P Global Ratings, recentemente publicado, denominado “2020 Reinsurance Sector Outlook: Headwinds Continue Despite Positive Price Momentum” acentua que “apesar das fusões e aquisições registadas nos últimos anos, o mercado mundial de resseguros por danos continua fragmentado e concorrencial” acrescentando que “se, por agora, os resseguradores estão otimistas quanto ao ambiente de tarifas, ainda há um caminho a percorrer para aumentar a eficiência”.

As resseguradoras, para além de todos os riscos pensados ou criados pelas seguradoras, tendem a concentrar grandes riscos catastróficos, sofrendo grandes oscilações de rentabilidade muito ligadas aos fenómenos naturais. Daí o valor do rácio combinado positivo (inferior a 100%) ser apenas verificado na Munich Re, Scor, China Reinsurance e realmente folgado na Hannover Ruck ,esta com 96,4%. Outras 9 companhias do top 15 apresentam valores deste rácio acima dos 100% o que significa prejuízo operacional já que o rácio combinado é o valor das indemnizações e dos custos sobre as receitas de prémios. Acima dos 100% significa que outros rendimentos estão a assegurar os lucros das empresas, para além dos resultados da própria operação.

As 15 maiores resseguradoras do mundo são: