Na semana em que arranca um novo ano letivo, o Eurostat desenvolveu uma ferramenta que pretende ajudar os professores a explicarem aos alunos tudo o que se passa com a economia europeia. O “explicador” está dividido por temas, desde rendimentos, PIB ou vocabulário. Há resumos, mapas interativos, testes e vídeos.

Como variam os rendimentos das famílias?

Neste tópico, o Eurostat disponibiliza um mapa interativo onde é possível perceber as diferenças de rendimentos das famílias em cada país da União Europeia (UE). O primeiro passo é selecionar o país em questão e os rendimentos mensais líquidos. Depois disso é preciso identificar quantas pessoas maiores e menores de 14 existem no agregado familiar. Feito isto, é apresentada a percentagem de famílias no país com um rendimento mensal líquido superior ao nosso.

Quais foram as principais mudanças na economia nos últimos 20 anos?

Para responder a este tópico, o Eurostat preparou um pequeno resumo intitulado “A economia europeia desde o início do milénio”. O documento está dividido em quatro temas: economia, famílias, empresas e Governo. Para além de texto, há ainda gráficos interativos e, no final, há uma prova de conhecimentos cujo objetivo é adivinhar a evolução mais recente de determinado indicador.

O que significam os diferentes termos estatísticos? E o vocabulário económico?

Sob o tópico “Estatística para iniciantes”, onde o Eurostat explica os termos mais complexos, inseridos em seis pastas de trabalho: população, mercado laboral, PIB, inflação, finanças públicas e conceitos estatísticos.

Como calcular a taxa de inflação quando existem tantos produtos diferentes e variações de preço?

Para ensinar a calcular uma taxa de inflação, o Eurostat preparou um vídeo.

Como perceber tudo o que está relacionado com o PIB?

Para responder a esta questão e ficar a perceber tudo o que gira à volta do PIB, eis mais um vídeo.