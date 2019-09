Accenture investe na ´fábrica digital’

A Accenture abriu um novo centro para a Península Ibérica em Bilbao, dedicado à Indústria X.0, isto é, à reinvenção digital da indústria. É mais um centro de desenvolvimento e inovação da companhia liderada em Portugal por José Gonçalves com uma equipa da ordem dos 150 pessoas para a transformação dos processos produtivos da indústria como a engenharia, a produção e a experiência de utilização. Uma visão holística da transformação digital, como afirma Aidan Quilligan, um dos líderes da Accenture neste negócio.

Na verdade, o centro em Bilbao é uma ‘fábrica digital’, na qual a Accenture quer trabalhar com os clientes industriais na mudança de operação e do próprio negócio. Expressões como ‘smart”, design e ‘reinvention’ são comuns nesta “fábrica” de três mil metros quadrados. Neste contexto, o centro em Bilbao aposta em áreas com a inteligência industrial, a cibersegurança industrial e as operações agile, entre outras.

A operação da Accenture em Bilbao está, claro, integrada com os outros centros de inovação e desenvolvimento da Indústria X em França, Alemanha, Itália e Estados Unidos.