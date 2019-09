Dos 599 aos 1.449 dólares. A evolução do preço do iPhone

A história do iPhone é também uma história de subidas de preços: quando a Apple lançou o primeiro smartphone em 2007, a versão de 8 GB custava 599 dólares; 13 anos depois, o preço do telemóvel mais popular do mundo já chega aos 1.449 dólares.

Um dia depois de os novos iPhones terem visto a luz do dia, com o modelo mais caro, o iPhone 11 Pro Max de 512 GB a custar 1,449 dólares nos EUA (1.679 euros em Portugal), o ECO mergulhou na História para recordar a evolução do preço deste produto. De ano para ano e de modelo para modelo, veja a fotogaleria e descubra quanto subiu o preço original dos iPhones.