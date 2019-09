É a partir do Steve Jobs Theater, na Califórnia, que a Apple apresenta os trunfos que preparou para a próxima temporada. Mas apesar de a marca estar cada vez mais focada nos serviços digitais, o iPhone ainda deverá ser a estrela do “evento especial” agendado para esta terça-feira, sendo esperado que a empresa apresente três novos modelos. Siga o liveblog e conheça as principais novidades da marca em primeira mão.