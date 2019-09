Apesar do verão, produção automóvel dispara em agosto

A produção automóvel em Portugal disparou 78,2% em agosto, para 13.711 unidades, quando comparada com o período homólogo. Em termos acumulados, entre janeiro e agosto registou-se um aumento de 18,8% na produção, para um total de 225,1 mil veículos, de acordo com dados da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP).

A puxar pelo crescimento expressivo neste mês de agosto esteve a categoria dos ligeiros de passageiros, com 10.889 unidades produzidas, uma subida homóloga de 82,3%. Os comerciais ligeiros também ajudaram, com um crescimento de 76% na produção, para 2.683 unidades. Em contrapartida, a categoria de veículos pesados viu a produção recuar 29,4% em agosto, em termos homólogos, para 139 unidades.

Este crescimento dá-se num mês tradicionalmente marcado pelas interrupções no fabrico de automóveis, mas cuja sazonalidade do setor foi ofuscada por fatores laborais como a entrada em vigor de novos turnos na fábrica da Volkswagen Autoeuropa, em Palmela. Ainda assim, agosto continua a ser um mês de fraca produção automóvel, com o número total de unidades a representar praticamente metade da média produzida nos restantes meses do ano.

“A informação estatística relativa ao ano de 2019 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel, já que 97% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, sublinhe-se, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”, sublinha a ACAP, em comunicado.