A bolsa nacional entrou com o pé direito no último dia da semana, registando a quarta sessão consecutiva de subidas. O PSI-20 avança com o apoio dos ganhos do BCP e da EDP Renováveis. Os pares europeus dividem-se entre ganhos e perdas ligeiras, enquanto procuram um rumo no rescaldo do anúncio de um novo pacote de estímulos monetários pelo Banco Central Europeu (BCE).

O PSI-20 soma 0,3%, para os 5.031,86 pontos, com dez dos seus 18 títulos em alta, quatro em queda e quatro inalterados. Na Europa, o Stoxx 600, referência para as ações europeias, avança 0,06%, enquanto os principais índices nacionais dividem-se entre o vermelho e o verde no rescaldo da divulgação de um novo pacote de estímulos pelo BCE.

Nesta quinta-feira, a entidade responsável pela política monetária da Zona Euro avançou com novas medidas de estímulos, com um corte de juros nos depósitos, um sistema de escalonamento para ajudar a banca e um novo programa de compra de ativos no valor de 20 mil milhões de euros mensais.

A contribuir para a subida da bolsa nacional está o BCP, que vê as suas ações valorizarem 0,88%, para os 20,63 cêntimos, no dia em que há notícias a dar conta de que o banco está a negociar a venda de ativos imobiliários avaliados em 200 milhões de euros.

O setor da energia também dá fôlego adicional à praça nacional. A EDP Renováveis sobressai, com as suas ações a ganharem 0,79%, para os 10,24 euros, enquanto as da Galp Energia valorizam 0,66%, para os 13,06 euros.

Pela negativa, destaque para a EDP que vê as suas ações deslizarem 0,34%, para os 3,47 euros.

