BCP negoceia venda de carteira de 200 milhões com britânicos

O BCP continua a alienar carteiras de imóveis, desta vez as negociações são com um fundo britânico. O “Project Pumas” inclui imóveis que estavam hipotecados e que foram executados pelo próprio banco, avaliados em mais de 200 milhões de euros.

De acordo com a agência Debtwire, citada pelo Jornal de Negócios (acesso pago), a venda desta carteira está a ser discutida em exclusivo com o fundo AnaCap Financial Partners e as negociações estão mesmo já numa fase avançada. Estes britânicos foram os mesmos que compraram no ano passado o portefólio “Project Pacific” à Caixa Geral de Depósitos.

Estes imóveis estão avaliados em 210 milhões de euros e vão juntar-se a outros já alienados este ano. No primeiro semestre, o banco vendeu carteiras no valor total de 217 milhões de euros, o que contribuiu para uma “redução significativa de 1,7 mil milhões de euros de NPE [Non-Performing Exposure, onde está incluído o crédito malparado]”.

Os bancos estão a tentar reduzir as carteiras de crédito malparado, sendo o Novo Banco aquele que mais se destaca. Depois de ter alienado quase 400 milhões de euros com o projeto “Sertorius”, a instituição financeira vendeu o “Nata 2”, o maior portefólio de sempre no país, ao fundo norte-americano Davidson Kempner.