Um grupo de responsáveis do Facebook e do projeto Libra vão reunir com representantes de 26 bancos centrais de todo o mundo, onde serão interrogados acerca do projeto para desenvolver uma nova moeda digital global. A notícia foi avançada pelo Financial Times (acesso pago).

O encontro, que terá lugar esta segunda-feira em Basel (Suíça), vai ser presidido por um oficial do Banco Central Europeu (BCE). Representadas estarão também a Reserva Federal norte-americana e o Banco de Inglaterra, entre outros.

Da reunião poderão sair novidades acerca dos planos de Mark Zuckerberg para lançar a criptomoeda Libra, numa altura em que o Facebook mantém a meta de lançamento para o primeiro semestre do ano que vem, ao mesmo tempo que os reguladores exigem mais tempo para analisarem as implicações do projeto para a estabilidade do sistema financeiro mundial.

É por isso expectável que os responsáveis da empresa sejam fortemente criticados pelos bancos centrais, depois de alguns deles já terem afirmado a sua oposição à Libra. De acordo com a Reuters, França e Alemanha já firmaram um acordo para bloquear a utilização da Libra nos respetivos países, o que deverá representar uma barreira aos planos da rede social.

Uma vez que o Facebook pretende que a Libra possa ser usada para pagamentos em algumas das maiores plataformas digitais, num consórcio que engloba empresas como a Visa e a Mastercard, além da luso-britânica Farfetch, levantam-se desde logo questões de caráter concorrencial. Mas não só. Várias entidades oficiais em várias geografias têm levantado questões acerca da segurança da moeda e dos dados que o Facebook pode recolher acerca da vida financeira dos utilizadores.