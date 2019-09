Se está à procura de emprego, é obrigatório preparar-se para a entrevista, para aumentar as probabilidades de agarrar um novo desafio. As entrevistas podem causar algum nervosismo, mas se souber exatamente o que fazer e o que levar consigo para o momento da entrevista, as hipóteses de sucesso aumentam.

Por outro lado, pode ser útil saber exatamente o que não deve fazer numa entrevista, para evitar momentos constrangedores e causar boa impressão. Solange Soares, Team Leader da Hays Portugal, dá alguns exemplos de comportamentos proibidos numa entrevista de emprego.

Chegar atrasado

É essencial que chegue sempre um pouco antes da hora marcada, pois, para além de demonstrar pontualidade e consideração pela agenda da pessoa que o irá entrevistar, demonstra também interesse pela oportunidade, explica a Team Leader.

Utilizar gíria ou palavrões

Apesar de uma entrevista ser uma conversa é importante ter cuidado com a linguagem que utiliza e focar-se num discurso mais formal, claro e coerente.

Mostrar falta de preparação para a entrevista

Antes de uma entrevista, tente preparar-se ao máximo para aquilo que o espera. Estude a empresa, saiba todos os pormenores sobre o cargo ao qual está a candidatar-se e, se for o caso, tente saber quem são os entrevistadores.

Mentir ou omitir factos relevantes da vida profissional

Mentir ou omitir informações que podem ser importantes para o recrutador e influenciar a entrevista, e a tomada de decisão final, podem pôr em causa a sua reputação e reduzir as hipóteses de ser contratado.

Mostrar nervosismo

Uma entrevista pode ser um momento de algum stress e ansiedade, mas pense que é apenas uma conversa, tente manter a calma e um discurso coerente e confiante.

Ler o CV

Se levar o curriculum vitae impresso para a entrevista, evite lê-lo para o recrutador. Se o fizer, demonstrará falta de preparação e algum desleixo.

Criticar antigos empregadores, colegas ou chefia

Se criticar negativamente pessoas com quem trabalhou no passado, é provável que o recrutador receie que o volte a repetir no futuro

Revelar preferências políticas ou religiosas

As suas escolhas pessoais, políticas e religiosas em particular, não são relevantes para a tomada de decisão do recrutador. Assim, evite-as, pois podem ter um impacto inesperado no entrevistador e influenciar a decisão final.

Utilizar expressões sempre na negativa

Evite utilizar expressões como “não sei”, “não gosto”, “não quero”, pois o negativismo é sempre mal recebido, garante Solange Soares.

Ter uma imagem descuidada

É importante adequar o vestuário à ocasião. A imagem ou o dress code é uma questão importante para inúmeras empresas e, além disso, uma forma de mostrar que se preocupa com o momento da entrevista.

Se evitar estes comportamentos, é provável que aumente o sucesso da entrevista e as possibilidades de ser contratado. Saiba que, independentemente de se sentir totalmente preparado, os entrevistadores vão fazer perguntas para o testar. No final da entrevista, não se esqueça de enviar uma carta de agradecimento.