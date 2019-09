Estas são as três perguntas a que o seu CV deve responder

O CV é o primeiro momento do recrutamento, pois é o primeiro contacto entre o recrutador e o candidato. Hoje, uma das formas de se destacar entre as centenas de candidatos a um determinado cargo.

Para conseguir passar à fase da entrevista é preciso fazer com que o seu CV se destaque. Para isso, e de acordo com a empresa de recrutamento Hays, há três questões fundamentais às quais deve conseguir responder no seu CV, e aumentar assim as hipóteses de ser contratado.

Porque é que está interessado neste trabalho, empresa e setor?

Quem analisar o currículo irá tentar perceber se o candidato está realmente interessado na oportunidade. Mostre interesse genuíno para se destacar dos restantes candidatos. Adapte o seu currículo à oportunidade a que se está a candidatar e explique por que razão gostaria de trabalhar naquela empresa. Pode ainda referir o interesse em alguma função em particular, pela missão da empresa, pelo setor ou até mesmo pela progressão de carreira que a empresa poderá oferecer.

O que poderá acrescentar à empresa?

Se responder de forma direta a esta questão, o recrutador conseguirá saber qual o valor que seria capaz de trazer à sua função e à organização. Tenha sempre atualizada a secção sobre a experiência profissional. Em cada um dos tópicos faça uma breve descrição das funções que desempenhou durante esse período.

Qual é o seu atual e futuro potencial?

“À medida que o mercado laboral evolui, o potencial tem vindo a ser um indicador muito comum na avaliação da adequação de um candidato”, sublinha a Hays. Portanto, inclua no CV a descrição do seu potencial: descreva as suas competências atuais, de forma honesta, e ainda aquelas que seria capaz ou teria interesse de desenvolver no futuro. Inclua o link do perfil do LinkedIn e portefólios de trabalhos anteriores, para que o recrutador consiga ter algum contacto com o seu trabalho. Em relação ao futuro potencial, descreva as suas ambições e planos para o cargo a que se está a candidatar e explique de que forma poderia adicionar valor à empresa.

Se o seu CV for escolhido e chegar ao momento da entrevista, não se esqueça de agradecer a oportunidade através da carta de agradecimento. Esta carta de agradecimento é a última oportunidade para provar que é o candidato ideal depois de uma entrevista de trabalho. Se for o escolhido para um estágio, por exemplo, e quiser ser contratado, saiba que há certos hábitos a evitar, tais como a distração constante, ou recusar convites para eventos do trabalho.