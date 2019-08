Se o seu estágio profissional ou de verão está prestes a terminar e se gostaria de o transformar no seu próximo trabalho, há algumas coisas que deve evitar fazer ao longo do estágio.

O estágio é uma oportunidade para integrar uma empresa numa perspetiva de formação e aprendizagem, por isso deve ser um período aproveitado ao máximo. Preste atenção às tarefas e às rotinas dos seus colegas e chefia, faça perguntas e agarre desafios. A revista de tecnologia Fast Company reúne as cinco coisas a evitar se quer ser contratado no final do estágio.

Ser incerto

Se está realmente empenhado em ganhar alguma confiança dos seus colegas e chefia, é importante ser assíduo e pontual. Torne-se uma presença habitual.

Distrair-se constantemente

Evite arrastar o dedo pelo ecrã do telemóvel durante as reuniões, encontros importantes, ou durante as horas de trabalho, fingindo que está a trabalhar. Esforce-se para estar atento quando algum colega ou chefia estão a falar consigo e, preferencialmente, tenha um bloco e uma caneta para tirar notas importantes.

Estar demasiado “ocupado” para o estágio

Tente equilibrar a vida pessoal e as férias com os dias de estágio. Não desapareça durante dias, propositadamente, durante o período do estágio. Se não estiver presente na maior parte dos dias do estágio não terá oportunidade para aprender, nem a empresa conseguirá ensiná-lo. Limite os pedidos de férias para cinco dias úteis, no máximo.

Rejeitar tarefas, mesmo as mais aborrecidas

Como em todas as situações da vida, aceite que nem sempre todas as tarefas vão ser entusiasmantes e divertidas. No mundo real, algumas tarefas podem ser aborrecidas mas trazem ensinamentos e acrescentam valor à profissão. Aceite todos os desafios e foque-se no objetivo de aprender e tirar o maior partido do estágio.

Recusar convites para um evento de trabalho

Se os seus colegas o convidarem para participar num evento fora da empresa, como um dia de voluntariado, aceite e tente estar presente. Fique até ao fim e tente ser útil, pois é uma forma de mostrar que podem contar consigo.

Terminado o estágio, a decisão final de contratação está nas mãos da empresa e do estagiário. É importante que reflita sobre qual o próximo passo a dar na sua carreira profissional. Gostaria de continuar na empresa? Se sim, não tenha medo de expressar essa vontade e diga ao seu supervisor que gostaria de ser contratado. Ainda que não seja diretamente contratado depois do estágio, tente saber o que precisa de fazer necessário para que eles considerem a sua contratação no futuro.

Pelo contrário, pode até acontecer que descubra no final do estágio que tem outra vocação profissional. Nesse caso, tente chegar ao fim do estágio da forma mais positiva possível e aplique as competências que adquiriu no estágio no seu próximo desafio profissional. No final do estágio, envie uma carta de agradecimento pelo estágio e pelos ensinamentos aos seus supervisores. A forma como termina o primeiro estágio pode ajudar a definir o percurso da sua carreira profissional.