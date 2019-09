A melhor forma de ter uma entrevista de emprego bem-sucedida é garantir que está bem preparado. O momento da entrevista de trabalho pode ser enervante, por isso é importante que mantenha a calma e saiba resistir à pressão.

No dia anterior, prepare tudo o que tem de levar para a entrevista e deixe para trás alguns itens dispensáveis. Assim, conseguirá reduzir o stress e a ansiedade e, provavelmente, obter melhores resultados da entrevista.

Joana Santos, People & Culture Manager da Hays Portugal, explica o que não deve ser esquecido no momento da entrevista de emprego, e o que deve ser evitado.

O que é obrigatório levar para uma entrevista de emprego?

Experiência e conquistas

“Seja um currículo com mais, ou menos, experiência, é importante que o profissional partilhe todo o seu percurso profissional sem deixar nada de parte. Falar das principais conquistas profissionais é também considerada mais-valia para o candidato.”

Um bom estudo da empresa

“É crucial que o candidato mostre que sabe para que empresa se está a candidatar, qual a sua missão, os valores, em que setor atua. Além disso, demonstre o porquê de ter interesse em trabalhar nessa empresa.”

Conhecimento sobre a função à qual se está a candidatar

“Na entrevista serão feitas questões sobre a função, por isso, o candidato terá que saber a que função se candidatou e o que esta requer.”

Abertura a novas experiências

“É importante estar aberto a novas experiências, pois só assim poderá crescer profissionalmente.”

As motivações claras

“O candidato precisará de ter as motivações claras para uma mudança de emprego e isso terá de ser abordado na entrevista.”

O que deixar para trás:

As más experiências

“Retire sempre o positivo de todas as situações e não destacar e reforçar as más experiências profissionais.”

Uma eventual relação menos positiva com o manager anterior

“Se o candidato teve uma relação menos positiva com o manager anterior, não deverá salientar na entrevista.”

Ideias preconcebidas

“Num mundo cada vez mais globalizado e digital é essencial deixar para trás ideias preconcebidas e estar aberto a novas experiências.”

“Num mercado laboral cada vez mais dinâmico, é necessário que os profissionais estejam bem preparados para as entrevistas de emprego“, frisa Joana Santos.

Além de seguir estas dicas, reveja as perguntas que provavelmente serão feitas pelo recrutador para o pôr à prova. Prepare as respostas e estude-as antes da entrevista. No final da entrevista, não se esqueça de enviar uma carta de agradecimento. Pode aumentar a probabilidade de ser contratado e é uma forma de reforçar o agradecimento.

Se for recrutado, mantenha o foco nos primeiros dias, pois podem ser cruciais para causar boa impressão entre os colegas.