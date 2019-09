Primeiro dia de trabalho? Saiba como causar boa impressão

As primeiras impressões contam, principalmente quando está prestes a começar um novo trabalho. Um novo emprego traz consigo muitas novidades e, por isso, algum nervosismo.

O local de trabalho será o sítio onde vai passar a maior parte do tempo, por isso pode ser fundamental causar uma boa primeira impressão. Segundo a revista Fast Company há alguns truques para conseguir impressionar nos primeiros dias.

Decore o nome dos seus colegas

Pode parecer básico mas decorar rapidamente o nome dos seus colegas e quais as suas funções na empresa é uma forma fácil de causar uma boa impressão na primeira semana. Se porventura se esquecer do nome do colega, volte a perguntar no final da conversa. Pode utilizar o seu bloco de notas para o ajudar a fixar os nomes.

Faça um plano de desempenho

É possível que já tenha algumas ideias de como poderá acrescentar valor à organização. Se for o caso, faça um plano de desempenho para os primeiros três meses, por exemplo, para conseguir focar-se em objetivos concretos e evitar sentir-se perdido.

Entenda a cultura empresarial e encontre um aliado

Quando chegar à empresa é provável que não exista um livro de instruções sobre a cultura da empresa. Terá de experienciar e entender ao longo do tempo, e talvez a melhor forma seja encontrar algum colega que o ajude neste processo. Este colega poderá dar-lhe dicas e ajudá-lo a aprender mais sobre a empresa, em menos tempo. Aceite sempre a ajuda de colegas que querem apoiá-lo na sua integração.

Esteja atento aos seus colegas. Os trabalhadores de uma empresa com uma cultura empresarial positiva são mais felizes e, por isso, mais produtivos. Quando os comportamentos estranhos começam a fazer parte da regra, pode ser o suficiente para desconfiar que algo não está bem e até que pode estar perante uma cultura organizacional tóxica.

Nos primeiros dias de trabalho na empresa, mostre interesse, empenho e vontade de integrar a nova equipa. Estes são os primeiros passos para garantir que causa boa impressão e podem ser uma boa ajuda para facilitar a integração e melhorar o desempenho a longo prazo.