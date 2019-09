É a vez dos líderes dos dois maiores partidos, António Costa e Rui Rio, se sentarem à mesa para aquele que é o 12.º debate sobre as legislativas de outubro. Este é, talvez, o frente-a-frente mais esperado. O primeiro-ministro sabe que, para ter maioria absoluta, o PS precisa dos votos do centro e o líder do PSD quer evitar o resultado menos bom que as sondagens têm dado aos sociais-democratas.

Desta vez, o frente-a-frente — que pode ser uma “janela” de oportunidade para cada um dos candidatos — é transmitido, simultaneamente, pela RTP, SIC e TVI.

Acompanhe aqui o nosso live blog, com atualizações ao minuto.