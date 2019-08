Este é o calendário de debates para as legislativas

RTP, SIC e TVI vão realizar, entre 2 e 23 de setembro, 12 frente a frente e um debate com os líderes dos seis principais partidos sobre as legislativas de outubro, disseram à Lusa fontes das televisões. O debate a seis com os líderes dos maiores partidos (PS, PSD, BE, PCP, CDS e PAN) está agendado para 23 de setembro e será transmitido pela RTP.

No dia 16, o “duelo” televisivo entre os líderes dos dois maiores partidos, António Costa, do PS, e Rui Rio, do PSD, com a duração de cerca de 60 minutos, será transmitido em simultâneo na RTP, SIC e TVI. Além destes, haverá mais um debate a seis, este organizado por três rádios, Rádio Renascença, RDP e TSF, no dia 18 de setembro. A estação pública fará, igualmente, um debate com os restantes partidos concorrentes, em data ainda a definir.

Os frente a frente, com a duração de cerca de 30 minutos, começam em 2 de setembro com António Costa e Jerónimo de Sousa (PCP), na SIC, e o último é na TVI em 15 de setembro entre Rui Rio (PSD) e Catarina Martins (BE). O PCP optou por estar representado nos debates em canal aberto, com António Costa e Rui Rio, e não participa nos frente a frente com as líderes do CDS, Assunção Cristas, do BE, Catarina Martins, e com André Silva, deputado do PAN, nos canais informativos, por cabo.

Numa nota enviada à Lusa, o gabinete de imprensa do PCP considera que PS e PSD estão a ser tratados, pelas televisões, como “partidos de primeira”, dado que Costa e Rio fazem os seus debates em canal aberto, e os restantes, “de segunda”, fazem os seus frente a frente nos canais por cabo. A proposta das televisões “não garante os princípios básicos da imparcialidade”, pela “diferença de oportunidades” dada a cada um, “facilmente mensurável pela abissal diferença de audiências que se propiciam a uns”, em canal aberto, “e se negam a outros”, por canal de cabo, lê-se na nota dos comunistas.

Nos primeiros quinze dias de setembro haverá quase diariamente frente a frente televisivos, de acordo com o calendário discutido e acordado nas últimas semanas entre as direções das televisões e representantes dos partidos. Em 2 de setembro, debatem António Costa e Jerónimo de Sousa, na SIC, no dia 3 Assunção Cristas e Catarina Martins, na RTP3, no dia 5 Rui Rio e Assunção Cristas, na SIC, e no dia 6 António Costa e Catarina Martins, na RTP1. No dia 7, o frente a frente é entre Catarina Martins e André Silva, na SIC Notícias, no dia 9 Rui Rio e André Silva, na RTP1, e no dia 11 António Costa e André Silva, na SIC.

Os “duelos” televisivos continuam em 12 de setembro entre Rui Rio e Jerónimo de Sousa, na RTP1, no dia 13 entre António Costa e Assunção Cristas, na TVI, no dia 14 é a vez de Assunção Cristas e André Silva, na RTP3, e o último, no dia 15, oporá Rui Rio e Catarina Martins, na TVI. As eleições legislativas, para escolher os 230 deputados à Assembleia da República, foram marcadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para 6 de outubro.

Calendário de debates previstos para setembro