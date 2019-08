É oficial: Marcelo marca legislativas para 6 de outubro

É oficial. As próximas eleições legislativas vão ter lugar no domingo de 6 de outubro de 2019. A confirmação, já esperada, foi feita pela Presidência da República, num comunicado que informa que Marcelo Rebelo de Sousa já assinou o decreto para fixar a data das próximas eleições.

“O Presidente da República assinou hoje [quinta-feira] o Decreto que fixa para domingo, 6 de outubro de 2019, as eleições para a Assembleia da República, o qual seguiu já para publicação em Diário da República”, refere a nota, publicada esta quinta-feira no site da Presidência.

As eleições legislativas decorrem nos vários círculos eleitorais, que correspondem aos diversos distritos do país. O sufrágio visa eleger os 230 deputados que compõem o Parlamento português, de onde emanará um Governo. As últimas realizaram-se a 4 de outubro de 2015.