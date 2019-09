Estão escolhidos os nomeados para a 32º edição dos prémios Investor Relations & Governance Awards, os IRGA, que distinguem as melhores práticas de governo e de transparência nas empresas cotadas. Uma das categorias desta iniciativa da Deloitte elege o melhor CFO em Investor Relations, e são quatro os profissionais que chegaram à lista final.

Elaborada por um colégio eleitoral, a lista foi avaliada por um júri, presidido pelo economista Vítor Bento, que escolhe o vencedor. Este será anunciado a 19 de setembro, na cerimónia que se irá realizar no Convento do Beato, em Lisboa. No ano passado, o prémio foi atribuído a Ângelo Paupério, da Sonae. Nessa edição estavam nomeados também os CFO do BCP, EDP e da Nos.

Este prémio olha para os responsáveis pela área financeira que se destacam pela relação com os investidores. Miguel Bragança, do Banco Comercial Português (BCP), é o único nome que se repete em relação à última edição dos IRGA. O CFO assumiu vários cargos ao longo do percurso na área da banca, nomeadamente no Banco Santander. Foi para o Millennium em 2012, onde é atualmente CFO e vice-presidente executivo.

A EDP volta também a figurar na lista, desta vez com Miguel Stilwell d’Andrade. Antes de se tornar responsável pela área financeira da elétrica, no ano passado, assumiu a presidência da EDP Comercial. Atualmente, ocupa também o cargo de representante para as relações com o mercado e com a CMVM (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários).

A CFO da Corticeira Amorim é outra das nomeadas este ano. Cristina Rios de Amorim é também vogal do Conselho de Administração da Corticeira Amorim, e faz parte dos conselhos de várias empresas. É ainda gestora noutros locais do grupo, nomeadamente da Amorim – Viagens E Turismo Lda.

Filipe Crisóstomo Silva completa a lista de nomeados. O CFO da Galp Energia está na empresa desde julho de 2012, sendo que anteriormente passou pela banca. Foi responsável pelas áreas de investment banking do Deutsche Bank em Portugal, tendo também assumido o cargo de CEO.