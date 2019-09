Galp sobe 3% após ataque na Arábia Saudita

A Galp Energia está a valorizar mais de 3%, numa altura em que os preços do petróleo disparam, na sequência do ataque rebelde que arrasou metade da produção saudita de crude. Este desempenho da Galp impede maiores perdas na bolsa nacional, que arrancou a sessão na linha de água, em linha com a tendência negativa sentida pela Europa. A pesar no índice está a EDP Renováveis e a Corticeira Amorim.

Os títulos da energética avançam 3,19% para os 13,60 euros. O petróleo continua a subir depois do ataque com drones a instalações petrolíferas na Arábia Saudita, sendo que o barril de Brent avança 8,59% para os 65 dólares.

O índice de referência português, o PSI-20, arrancou a sessão a negociar próximo da linha de água, encontrando-se a cair 0,04% para os 5.046,87 pontos. Das 18 cotadas, a maioria está em “terreno” vermelho. Quatro seguem inalteradas, e duas registam subidas.

Nas perdas, são várias as cotadas que caem mais do que 1%. A Mota-Engil desliza 1,22% para os 2,11 euros e a Corticeira Amorim cai 1,19% para os 10 euros. A família EDP também se encontra a desvalorizar, com a EDP Renováveis a recuar 1% para os 9,90 euros, e a EDP a cair 0,12% para os 3,41 euros. Destaque ainda para o BCP, que recua 0,75% para os 0,2128 euros.

Pela Europa a tendência é negativa. O índice de referência Stoxx 600 abriu a sessão a cair 0,4%, com o francês CAC 40, o alemão DAX e o espanhol IBEX 35 a registarem quedas de 0.6%. O britânico FTSE 100 também não escapa e recua 0,2%.