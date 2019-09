As bolsas norte-americanas iniciaram a negociação desta terça-feira em queda, ainda que as perdas sejam ligeiras. Depois dos ataques na Arábia Saudita, as atenções dos investidores voltam-se, agora, para a reunião de política monetária do banco central dos Estados Unidos da América (EUA). É esperado um corte nas taxas de juro.

A reunião da Reserva Federal (Fed) norte-americana começou esta terça-feira dura até quarta-feira, dia em que haverá conferência de imprensa. Entre as principais preocupações está o crescimento global e a escalada da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo (EUA e China), às quais se junta, agora, a crise petrolífera.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aproveitou mesmo os ataques de drones de rebeldes às refinarias da Aramco para criticar o banco central do país. Utilizando novamente o Twitter, Trump pediu um corte nos juros de referência e estímulos à economia. “Os preços da produção na China diminuíram o máximo em três anos devido à grande desvalorização da sua moeda, associada a estímulos monetários. A Reserva Federal não está a ver? Irá a Fed alguma vez entrar no jogo? O dólar está mais forte que nunca! É muito mau para as exportações”, escreveu o Presidente norte-americano no Twitter.

Citado pela agência Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês), Peter Cardillo, economista-chefe da Spartan Capital Securities, em Nova Iorque, afirma que não vê “pânico pelo que aconteceu no fim de semana”. “Acho que a Fed continuará com um corte de quarto de ponto percentual, mesmo após o ataque saudita”, disse.

Neste cenário, o S&P 500 recua 0,08%, enquanto o industrial Dow Jones cai 0,26% e o tecnológico Nasdaq desce 0,03%.