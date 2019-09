Quanto vale um prémio? E se esse prémio for o de melhor CEO em Investor Relations, dos IRGAwards? Vale muito, para quem o recebe, mas também para todas as pessoas que trabalham na empresa, e até a própria empresa. É “um incentivo e um estímulo para todos”, diz Carlos Gomes da Silva, o vencedor do ano passado. É uma distinção que cria um “círculo virtuoso” em toda a empresa, neste caso na Galp Energia. Prova disso é que o gestor volta, este ano, a ser um dos candidatos ao galardão da Deloitte.

Receber este prémio “reforça o reconhecimento que a Galp Energia tem obtido nestas matérias e que é um incentivo e um estímulo para todos”, diz ao ECO Carlos Gomes da Silva, considerado o melhor CEO em Investor Relations no ano passado. Esta distinção “reflete um trabalho consistente e de qualidade de uma equipa comprometida, disponível e profissional”, acrescenta.

A importância da distinção “decorre da perceção como as empresas se relacionam com a comunidade de investidores, essencialmente nos temas da sustentabilidade e resiliência da estratégia de negócio, na consistência e nas boas práticas de gestão prosseguidas, assim como na sua tradução tangível em valor gerado”.

O país tem “excelentes casos de sucesso na sua estrutura empresarial, competindo em muitos casos à escala global”, continuou o gestor, explicando que prémios como os IRGAwards são importantes porque “permitem dar exemplos de esforço, de superação ou de contributos relevantes”.

O gestor entende que a conquista destes galardões, sejam a título pessoal ou em equipa, acaba por “criar um ciclo virtuoso positivo” dentro da empresa. E “assumem uma responsabilidade e relevância acrescida para todos”, conclui.

Este ano, Carlos Gomes da Silva está novamente na corrida ao prémio de Melhor CEO em Investor Relations, concorrendo com gestores de peso como António Mexia (EDP), Miguel Maya (BCP), Pedro Soares dos Santos (Jerónimo Martins) e António Rios de Amorim (Corticeira Amorim).

A gala de entrega dos prémios da 32.ª edição dos IRGAwards, que este ano contará com novas categorias, terá lugar no próximo dia 19 de setembro, no Convento do Beato, em Lisboa.