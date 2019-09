O Porto recebe cada vez mais investimento estrangeiro, desta vez foi a espanhola Tander Inversiones que comprou quatro lojas da imobiliária Avenue Real Estate, na Avenida dos Aliados, no Porto. Um investimento de 15,7 milhões de euros. É o primeiro negócio da socimi espanhola no mercado português, avança em comunicado, a Cushman & Wakefield, que assessorou a operação.

“Este investimento no Porto vem reforçar a nossa estratégia de diversificação geográfica em cidades onde existe um setor de retalho forte e muito consolidado. A espetacularidade da Avenida dos Aliados, a arquitetura dos seus edifícios e o prestígio dos três ocupantes enquadram-se perfeitamente com os restantes ativos de high street do nosso portefólio”, destaca Sergi Mirapeix, diretor geral da Tander, citado em comunicado.

Os imóveis, que se localizam nos números 107, 115, 121 e 133 e somam uma área total de 1.720 metros quadrados, resultam da reabilitação da antiga sede do jornal Comércio do Porto. A Boutique dos Relógios Plus, Tod’s e Burberry são algumas das marcas que já marcam presença nesta emblemática avenida, localizada no coração do Porto.

“Ficamos muito satisfeitos com esta venda e com o facto de a Tander ter escolhido um projeto da Avenue Real Estate para o seu primeiro investimento em Portugal. Esta venda permite fechar o ciclo de desenvolvimento do Aliados 107 e reforça a nossa confiança no mercado do Porto”, refere Aniceto Viegas, diretor geral da Avenue.