A cidade do Porto passa a ter mais um hotel cinco estrelas. Foi inaugurado esta sexta-feira, chama-se PortoBay Flores e fica localizado numa das ruas pedonais mais emblemáticas da Invicta, a Rua das Flores. É a segunda unidade do grupo hoteleiro no Porto, depois de, no final do ano passado, ter comprado o Hotel Teatro, hoje PortoBay Hotel Teatro, no centro histórico.

A nova unidade nasce do antigo Palácio dos Ferrazes, um edifício datado do século XIX à qual foi acrescentada uma nova ala com um pátio e uma pequena capela barroca. A fusão entre o clássico e o contemporâneo foi a fórmula encontrada para preservar a identidade deste antigo palacete que conta com 500 anos de história. Um dos objetivos do grupo hoteleiro foi preservar e integrar os elementos originais do antigo palacete, agora transformado em hotel de cinco estrelas.

Na fachada mantém-se as grandes portas de madeira, os janelões sobrepujados por frontões triangulares, as varandas de ferro forjado e as cantarias de pedra onde figura o brasão quinhentista. As antigas cavalariças do palacete deram lugar à entrada do hotel onde permanece renovada a emblemática escadaria.

O PortoBay Flores conta com 66 quartos e suítes com vista para a cidade, spa, piscina interior, ginásio, restaurante, bar com esplanada para a rua, pátio ajardinado e espaço para reuniões. Só para decorar o hotel o grupo investiu 1,5 milhões de euros, avança António Trindade, presidente do PortoBay, citado em comunicado.

















1 / 9

“O hotel PortoBay Flores surge no seguimento do interesse do grupo PortoBay em ter representação nas principais cidades do país, com uma oferta alargada no segmento de 5 e 4 estrelas”, explica António Trindade, acrescentando que “este hotel corresponde a uma vontade de diversificação de produto hoteleiro, indo à procura de edifícios com características fortemente diferenciadas e com a melhor localização possível.” “Deste modo, este nosso novo hotel preenche os nossos objetivos em termos de realidade urbana em Portugal, reproduzindo o nosso exemplo em Lisboa, com o PortoBay Liberdade e PortoBay Marquês”, acrescenta.