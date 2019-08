Qual é o hotel mais caro de Portugal?

Dormir num hotel custava, em média, 95 euros por noite no ano passado, de acordo com os dados da Associação da Hotelaria de Portugal. Mas, em Lisboa, há um hotel onde o preço por noite é, no mínimo, sete vezes superior. Nesta unidade de cinco estrelas, onde os quartos têm terraços e varandas privadas com vista para as Sete Colinas, uma noite custa mais de 600 euros. Mas uma suíte pode ultrapassar os 17 mil euros.

“Um fabuloso hotel de cinco estrelas num tradicional e moderno mix de estilos europeu”, “espetacular e, certamente, o melhor Four Seasons onde já estive”, “não hesitem, é caro, mas vale muito a pena”. Estes são alguns dos muitos comentários positivos que o Four Seasons Hotel Ritz Lisbon recebeu no portal de reservas Booking. Numa escala de zero a dez, está avaliado em 8,7.

É no número 88 da Rua Rodrigo da Fonseca, nas Avenidas Novas, que o Four Seasons Hotel Ritz Lisbon está, desde janeiro de 1998, de portas abertas para receber os hóspedes. Num total de 282 quartos, dos quais 41 são suítes, a unidade hoteleira conta com quatro restaurantes e lounges, um business centre aberto 24 horas, um centro de fitness com uma pista de corrida no exterior, um spa, um estúdio de pilates e uma piscina interior com vista para os jardins do hotel e para o Parque Eduardo VII.

















Os quartos têm áreas que começam nos 42 metros quadrados e todos têm, pelo menos, uma varanda privada. Apesar de o hóspede poder escolher a opção de alojamento com pequeno-almoço, por norma esta refeição, que é servida no restaurante do hotel — Restaurante Varanda — não está incluída e tem um custo de 47 euros, tanto para hóspedes como não hóspedes.

Se o pequeno-almoço tem este custo, já dá para ter uma ideia do preço de uma noite. O quarto mais barato — superior room — com capacidade para até três adultos ou dois adultos e uma criança, tem um custo base de 620 euros por noite para duas pessoas. Já no caso de um deluxe room, com 49 metros quadrados, o valor aumenta para 725 euros e, num premier room, com a mesma área, o custo de uma noite é de 830 euros.

Suítes a partir de 1.000 euros… mas podem chegar aos 17 mil euros

Como a maioria dos hotéis, também o Four Seasons Hotel Ritz Lisbon tem as suas suítes, “ideias para longas estadias” e bastante luxuosas. Enquanto há apenas três tipos de quartos, o hotel tem oito tipos de suítes. A reserva de uma destas suítes inclui comodidades como transfer de e para o aeroporto, pequeno-almoço, minibar livre de custos, cortesias diárias personalizadas e muitas outras comodidades sob pedido de cada hóspede.

A Junior Suite, com 73 metros quadrados, oferece aos hóspedes uma zona de vestir à parte e um terraço de nove metros quadrados. Uma noite aqui custa, pelo menos, 1.245 euros. Há ainda a Central One-Bedroom Suite, a Grande One-Bedroom Suite, a Imperial One-Bedroom Suite e a Foundation One-Bedroom Suite, com 115 metros quadrados, com noites a custarem entre os 1.790 e os 3.950 euros.

Se pensava que uma noite a custar 4.000 euros era demasiado caro, saiba que o hotel tem suítes ainda mais dispendiosas do que estas. A Residence Suite, com uma área de 255 metros quadrados, é uma “verdadeira homenagem ao glamour dos anos 50″, lê-se na descrição. Com capacidade para até quatro adultos e duas crianças, esta suíte conta com duas casas de banho e quatro terraços privados com vista para o Parque Eduardo VII. Para passar uma noite neste espaço tem de desembolsar, no mínimo, 8.130 euros por noite.

Já a Royal Suite, com 175 metros quadrados, conta com uma sala de estar de grandes dimensões, mobilada com peças restauradas da Fundação Ricardo do Espírito Santo, uma sala de jantar com capacidade para até dez pessoas e uma kitchenette. O quarto tem ainda um terraço privado e, na parede, existem espelhos que “magicamente se transformam em ecrãs de televisão”. Quanto custa? 14.020 euros por noite.

Por último, os hóspedes podem ainda optar por ficar hospedados na Presidencial Suite, com 247 metros quadrados e vista para o rio. Há uma sala de jantar privada que acomoda oito pessoas e uma cozinha, também separada. As visitas dos hóspedes podem usar uma casa de banho social. A sala de estar conta com dois sofás de três lugares e uma mesa de trabalho já equipada com fax. A casa de banho principal é toda em mármore e conta com uma banheira de hidromassagem. Tal como nas outras suítes, há um terraço privado. Todos estes luxos por 17.010 euros por noite.

