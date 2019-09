O primeiro debate a seis. Acompanhe aqui em direto

António Costa (PS), Rui Rio (PSD), Catarina Martins (BE), Jerónimo de Sousa (CDU), Assunção Cristas (CDS) e André Silva (PAN), juntam-se esta quarta-feira para um debate em conjunto na TSF, Antena 1 e Rádio Renascença. A pouco menos de uma semana do arranque oficial da campanha eleitoral para as legislativas de 6 de outubro, os candidatos dos maiores partidos com assento parlamentar têm o seu primeiro debate a seis.