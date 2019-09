Os investidores norte-americanos estão, desde terça-feira, atentos à reunião de política monetária da Reserva Federal (Fed) norte-americana. Esta quarta-feira, será comunicada a decisão do banco central dos Estados Unidos da América (EUA) e, enquanto aguardam, as bolsas norte-americanas iniciaram a sessão a negociar em queda.

A expectativa é que esta tarde o líder da Fed, Jerome Powell, anuncie um corte de 25 pontos base dos juros diretores. Ainda assim, a certeza não é absoluta e as preocupações continuam a ser muitas, entre elas o crescimento global e a escalada da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo (EUA e China).

Os bancos centrais em todo o mundo estão, aliás, a tomar medidas para tentar reduzir o impacto da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que já dura há mais de um ano. Ainda na semana passada, o Banco Central Europeu (BCE) cortou a taxa de depósitos para um nível ainda mais negativo, passando-se a -0,4% para -0,5%, mas criando dois escalões para mitigar o impacto nos bancos. Ao mesmo tempo, avançou com um programa de compra de ativos no valor de 20 mil milhões de euros por mês que arranca em novembro.

Neste cenário, o S&P 500 desce 0,14% para os 3.001,50 pontos, enquanto o industrial Dow Jones desvaloriza 0,13% para os 27.075,39 pontos e o tecnológico Nasdaq recua 0,14% para os 8.174,62 pontos.