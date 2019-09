A Comissão de Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu está reunida esta manhã em Estrasburgo para avaliar as declarações de interesses e as declarações financeiras dos eurodeputados, uma avaliação que acontece sempre antes das audições dos comissários no Parlamento Europeu, antes do voto sobre a próxima Comissão. Elisa Ferreira foi um dos nomes apontados como problemáticos antes da audição, tal como os comissários nomeados pela Polónia, Bélgica e Roménia, entre outros.

Depois de um processo de nomeação conturbada e da sua aprovação por uma curta maioria, Ursula von der Leyen enfrenta mais um desafio na formação da sua Comissão para os próximos cinco anos.

Entre os nomes apontados, há seis a quem são apontadas questões que podem tornar a sua aprovação mais complicada, entre eles alguns que estão sob investigação, ou já foram alvo de investigação por uso irregular de fundos europeus.

O comissário polaco, Janusz Wojcechowski é o caso mais problemático, depois de a agência de combate à fraude da União Europeia, OLAF, ter confirmado que está a investigar alegadas irregularidades no reembolso de despesas de viagens de Janusz Wojcechowski durante o período em que foi eurodeputado (entre 2004 e 2014. O comissário nomeado pela Polónia disse que já devolveu 11.250 euros “por sua iniciativa” relativos a viagens para as quais tinha pedido o reembolso, mas que a documentação foi considerada insuficiente.

Mas também os comissários nomeados pela Hungria (por ser do partido de Viktor Orbán), Roménia (envolvida no um escândalo de corrupção no seu país), Bélgica (envolvido numa investigação por corrupção na Bélgica) e França (foi alvo de investigações devido ao uso irregular de fundos europeus) estão na mira dos eurodeputados.

O caso mais recente é o de Elisa Ferreira. A eurodeputada francesa Marie Toussaint, membro substituto da Comissão de Assuntos Jurídicos levantou a questão no Twitter: “A portuguesa Elisa Ferreira era vice-governadora do Banco de Portugal quando um banco estatal financiou o projeto de uma empresa cujo vice-presidente era seu marido. Agora é nomeada para os fundos regionais pelos quais o marido é responsável por esses fundos para Portugal. Keep cool“, escreve.

Avançado pelo ECO, o primeiro caso apontado no tweet pela eurodeputada francesa recorda que Fernando Freire de Sousa era vice-presidente da La Seda de Barcelona quando a Caixa Geral de Depósitos (CGD) começou, em 2006, a sua ligação ao grupo espanhol na Artlant, em Sines, e que veio a custar mais de 250 milhões de euros ao banco. Na altura, a então vice-governadora do Banco de Portugal considerou que não havia qualquer incompatibilidade nas decisões que a entidade iria tomar sobre a auditoria realizada pela EY à CGD.

Agora, poderá haverá um novo conflito de interesses pois Elisa Ferreira, na comissão, irá tomar conta dos fundos comunitários e o seu marido lidera a CCDR-Norte. De acordo com o Código de Conduta, os membros da comissão “devem evitar qualquer situação suscetível de originar um conflito de interesses, ou que possa razoavelmente ser percebida como tal“.

“A comissão competente para os assuntos jurídicos analisa as declarações de interesses financeiros e avalia se a declaração feita por um comissário indigitado é exata e completa e se, do seu conteúdo, é possível inferir um conflito de interesses”, dizem os regulamentos do Parlamento Europeu.

Os nomes dos comissários têm de ser aprovados por esta Comissão parlamentar, caso contrário o seu processo de nomeação fica suspenso e nem sequer avança a sua audição no Parlamento Europeu (audições essas que estão previstas para o final de setembro, início de outubro).

(Notícia em atualização)