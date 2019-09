As candidaturas para o programa da Comissão Europeia que atribui vales aos municípios para a instalação de wi-fi em locais públicos vão voltar a abrir esta quinta-feira. É já a terceira chamada, sendo que serão no total quatro até 2020, e tem um orçamento de 26,7 milhões de euros.

Os municípios dos Estados-membros vão poder candidatar-se ao WiFi4EU entre as 13 horas (12h00 em Portugal) de 19 de setembro, até às 17 horas (16h00 de Portugal) de 20 de setembro. Estão disponíveis 1.780 vales, no valor de 15 mil euros cada, que serão atribuídos por ordem de chegada.

Na última chamada, em abril, 97,5 % dos vales disponíveis esgotaram nos primeiros 60 segundos. Para garantir equilíbrio geográfico, serão entregues no mínimo 15 vales a cada país e o número de vales por país não poderá exceder 8% do orçamento para a chamada.

No total das duas primeiras chamadas, 207 municípios portugueses conseguiram um vale. Assim, já dois terços dos municípios portugueses foram contemplados com vales da Comissão Europeia. No panorama geral, foram atribuídos, ao todo, 6.200 vales, sendo que já foram assinados quase seis mil acordos.