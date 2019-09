Já todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde têm o horário normal de trabalho fixado nas 35 horas semanais, diz o Governo. A passagem das 40 horas para as 35 horas já estava concluída para a maioria dos trabalhadores, mas faltavam ainda aqueles sem um acordo específico. Ficam de fora os profissionais do Hospital de Braga.

O grupo dos profissionais agora abrangidos é composto por técnicos superiores de saúde, informáticos, docentes, administradores hospitalares e capelães, esclarece o Ministério da Saúde, em comunicado. O acordo para concretizar esta passagem foi assinado pela Federação dos Sindicatos da Administração Pública e pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado.

Apesar de ter o apoio destas duas estruturas sindicais, a proposta do Governo não foi aceite pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Este sindicato recusou dar o aval, por não estarem incluídos neste acordo os profissionais do Hospital de Braga.

O Hospital de Braga funcionava em regime de parceria público-privada, sendo que transitou para a esfera pública no início deste mês. Os trabalhadores “não serão ainda abrangidos por este alargamento enquanto estiverem em análise as diferentes situações contratuais”, explica o ministério liderado por Marta Temido.