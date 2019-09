As duas principais cidades do país vão ganhar novos hotéis. O Grupo Radisson vai estrear a marca Radisson RED em território nacional e o pontapé de saída será feito em 2021, com a abertura de duas novas unidades hoteleiras em Lisboa e no Porto, às quais se somará uma terceira em Viena.

As aberturas do Radisson RED Lisbon Olaias, do Radisson RED Porto e ainda do Radisson RED em Viena estão inseridas numa “parceria estratégica e franchisada com o promotor e operador Value One Hotel Operations”, anunciou o grupo esta sexta-feira, em comunicado.

Em Lisboa, o novo hotel deverá abrir portas em 2021, e contará 290 quartos, um OUIBar + KTCHN, um ginásio e uma piscina no terraço. Já no Porto, mais concretamente em Vila Nova de Gaia, a capacidade será de 278 quartos e a abertura acontecerá no mesmo ano. A unidade de Viena, que será a segunda na capital austríaca, tem inauguração prevista em 2023.

“A importância de Portugal como destino de viagem está a crescer e estamos entusiasmados em expandir as nossas operações com dois novos hotéis fantásticos neste mercado atrativo”, diz Karl Bier, managing partner de Value One Hotel Operations, citado no documento.

Com sede na Áustria, a Value One Hotel Operations é uma joint venture entre a divisão hoteleira da Value One Holding e a administradora alemã de investimentos imobiliários da Arbireo Capital, a Arbireo Hospitality. Este acordo — que representa três propriedades e quase 800 quartos — leva o portefólio de Radisson RED até 23 propriedades e mais de 4.500 quartos em funcionamento ou em desenvolvimento.

Estas novas aberturas fazem parte do plano do Radisson Hotel Group de diversificar o seu portefólio na Europa — com base na posição de liderança do Radisson Blu como a maior marca de hotel de luxo em todo o mundo.

Para a secretária de Estado do Turismo, “ter a marca Radisson RED pela primeira vez em Portugal mostra que o nosso país está a posicionar-se cada vez mais como um destino privilegiado de investimento em turismo”. Citada em comunicado, Ana Mendes Godinho acrescenta que estes dois novos hotéis “vão reforçar ainda mais a atratividade de Portugal e criar novos postos de trabalho nestas regiões”.