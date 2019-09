Hoje nas notícias: créditos ruinosos, grávidas e Venezuela

O dia em que se sabe que um tribunal rejeitou a providência cautelar interposta pela Petróleos da Venezuela ao Novo Banco fica ainda marcado pelo envio, pelo Parlamento, para o Ministério Público dos nomes de bancários que aprovaram créditos ruinosos. No mercado laboral, nota para o salto significativo da não renovação de contratos com grávidas e pela ameaça do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil poder viver um vazio de poder enquanto os tripulantes da Ryanair estão em greve. A Iberdrola está em guerra com as construtoras no Alto do Tâmega.

Parlamento envia ao Ministério Público nomes de bancários que aprovaram créditos ruinosos

O Parlamento vai enviar ao Ministério Público o nome dos bancários, assim como toda a documentação sobre grandes devedores e o processo interno dos bancos relativo à aprovação de créditos. A documentação inclui os quadros e técnicos bancários que analisaram as condições de atribuição de créditos e as respetivas garantias. Leia a notícia completa no Jornal Económico (acesso pago).

Não renovação de contratos com grávidas cresce 15%

No último ano, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego recebeu 1.500 comunicações de não renovações de contratos com grávidas, tal valor representa um salto de 15% em termos homólogos e é o número mais alto registado desde que a lei tornou obrigatório justificar a não renovação de contratos a prazo com trabalhadores em licença parental, grávidas ou a amamentar. A CITE adianta ainda que recebeu 220 pedidos de informação sobre a matéria, confirmando a ausência de justificação em 157 desses casos. Leia a notícia completa no Dinheiro Vivo (acesso livre).

Iberdrola em guerra com construtoras, suspende construção da barragem do Alto Tâmega

A elétrica espanhola Iberdrola suspendeu as obras para a construção da barragem do Alto Tâmega, na sequência de divergências com o consórcio de construtoras que está a executar o projeto – Mota-Engil, Acciona e Edivisa – e que se recusa a prosseguir as obras sem que a empresa espanhola garante as condições de segurança necessárias para que as obras prossigam, avança o Jornal de Negócios. A empresas espanhola já terá contactado outras construtoras para avançar com o projeto, estando a estudar a rescisão do contrato com o consórcio liderado com a Mota-Engil.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Venezuela impedida de tirar 400 milhões do Novo Banco

O Tribunal da Relação de Lisboa rejeitou uma providência cautelar da Petróleos da Venezuela para tentar “desbloquear” as contas bloqueadas pelo Novo Banco em fevereiro — altura em que se agravou a crise nesse país. O objetivo era “descongelar” mais de 40 ordens de pagamento, em torno de 400 milhões de euros. “Entre os dias 21 e 31 de janeiro de 2019, a requerente [PDVSA] deu ao requerido [Novo Banco] 42 instruções de pagamento, que se destinavam a proceder a pagamentos devidos”, como fornecimento de serviços de gás, ‘leasing’ financeiro ou reparações de terminais de descarga, lê-se no acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Tripulantes com assembleia de destituição em dia de greve da Ryanair

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) tem marcada uma reunião na qual se pode decidir a destituição da sua atual direção para o mesmo dia em que arranca a greve de tripulantes da Ryanair. A assembleia geral extraordinária foi convocada por um grupo de mais de 200 associados e poderá levar a eleições antecipadas, deixando um vazio de poder pelo meio, período que coincide com a referida paralisação dos funcionários da transportadora irlandesa. O desagrado dos tripulantes de cabine com a atual direção do SNPVAC terá começado por causa de questões ligadas à TAP. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).