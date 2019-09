5 coisas que vão marcar o dia

A semana termina com estatísticas, muitas estatísticas. O INE divulga o índice de preços da habitação e os números das empresas portuguesas, enquanto o Eurostat publica os dados relativos ao desemprego por nível de formação. Já o Banco de Portugal dá a conhecer os indicadores coincidentes e a S&P revê o rating da dívida espanhola.

Banco de Portugal divulga indicadores coincidentes

O Banco de Portugal divulga, esta sexta-feira, os indicadores coincidentes, indicadores compósitos que procuram captar a evolução da economia nacional e internacional. Em julho, o indicador coincidente da atividade mensal aumentou 2% face ao mesmo período do ano anterior. Já o indicador coincidente do consumo privado aumentou 2,1%. Tal permitiu notar que, apesar do abrandamento da economia verificado na Zona Euro, Portugal continuava estável.

Como estão as empresas portuguesas? INE responde

O INE divulga, esta sexta-feira, o relatório Empresas em Portugal, com dados relativos a 2018. Segundo os dados mais recentes publicados sobre esta matéria, o ano de 2017 ficou marcado pela aceleração do crescimento dos principais indicadores económicos do setor empresarial não financeiro, tendo sido registado uma subida tanto do volume de negócios, como do valor acrescentado bruto e do excedente bruto de exploração. Também o pessoal ao serviço aumentou e até a remuneração por pessoa ao serviço e o VAB por pessoa deram um salto.

Como evoluíram os preços da habitação?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga, esta sexta-feira, o Índice de Preços da Habitação. Os dados que serão conhecidos esta manhã são relativos ao segundo trimestre do ano. Nos primeiros três meses de 2019, o índice de preços da habitação aumentou 9,2% em termos homólogos e 3,6% pontos percentuais face aos três meses anteriores. A subida em causa foi mais expressiva nas habitação existentes do que nas novas. De janeiro a abril, transacionaram-se 43.826 habitações, o que representa uma subida homóloga de 7,6% e um recuo em cadeia de 5,6%.

Desemprego por nível de formação

O Gabinete de Estatísticas da União Europeia publica, esta sexta-feira, os dados relativos à evolução do desemprego por nível de formação. De acordo com os números mais recentes do INE, no segundo trimestre do ano, a taxa de desemprego entre os trabalhadores portugueses com o ensino secundário concluído era de 7,3%, valor que compara com os 4,4% registados no grupo de trabalhadores com o ensino superior concluído.

S&P revê rating da dívida espanhola

A agência Standard & Poor’s vai rever, esta sexta-feira, a notação financeira atribuída à dívida espanhola. Isto numa altura em que estalou a crise política por terras espanholas, não tendo sido possível evitar a quarta ida às urnas em quatro anos. As novas eleições legislativas foram marcadas para 10 de novembro, depois de Pedro Sánchez não ter conseguido reunir uma maioria parlamentar. Este cenário de caos político poderá ter um impacto significativo na avaliação da S&P.