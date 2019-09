Os preços do petróleo estão novamente a subir depois do disparo desta segunda-feira, desencadeado pelos ataques a refinarias sauditas que arrasaram 5% da produção diária global. O Brent já está a negociar novamente acima dos 65 dólares, uma semana depois de o valor da matéria-prima ter descido abaixo da fasquia dos 60 dólares o barril.

O contrato de Brent para entrega em novembro sobe 2,83% em Londres, para 65,41 dólares, preço de referência para as importações portuguesas. Em simultâneo, o Western Texas Intermediate (WTI) está a negociar em Nova Iorque nos 59,27 dólares, uma valorização intradiária de 2,12%, depois de ter fechado a valer 62 dólares na segunda-feira.

Brent volta a negociar acima dos 65 dólares

A subida desta quinta-feira acontece no dia em que se sabe que a Arábia Saudita começou a importar petróleo de outros países para poder manter o mesmo nível das exportações antes dos ataques do passado sábado, de forma a não perder o estatuto mundial de fornecedor de confiança. Segundo o The Wall Street Journal (acesso pago), o reino saudita não é, normalmente, um importador de crude.

No sábado, drones associados aos rebeldes do Iémen sobrevoaram a baixas altitudes, mantendo-se invisíveis aos radares, tendo lançado mísseis que destruíram algumas das maiores refinarias sauditas, tendo reduzido a metade a produção diária de petróleo do líder da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). A Arábia Saudita acusa o Irão de estar por detrás destes ataques.

Perante a redução súbita na oferta, os preços do petróleo nos mercados internacionais registaram uma subida histórica, com o Brent a namorar os 70 dólares. A Aramco, petrolífera estatal saudita, prometeu restabelecer 50% da produção eliminada até ao final desta semana e garantiu na terça-feira que mantém todos os compromissos assumidos para com os clientes.