Espanha prepara-se para eleições a 10 de novembro

Espanha está à beira de eleições antecipadas. Após ouvir os quatro principais partidos políticos — PSOE, PP, Citizens e United We Can –, Felipe VI decidiu não propor nenhum candidato à investidura, reconhecendo que não estão reunidas as condições necessárias para a viabilização de um Governo. De acordo com o El País (acesso livre, conteúdo em espanhol), 10 de novembro pode ser a data para as novas eleições no país vizinho.

Depois de o rei espanhol terminar a ronda de consulta pelos partidos — que tinha como objetivo perceber se havia condições para uma investidura e para acabar com o bloqueio político que já dura desde as eleições de abril –, o Palácio da Zarzuela emitiu um comunicado onde confirma que “não existe um candidato que conte com os apoios necessários necessários para que o Congresso dos Deputados lhe conceda a sua confiança”. Assim, opta por não formular “uma proposta de candidato a primeiro-ministro”.

Ainda que continue a ser possível alcançar um acordo, caso a situação não seja desbloqueada até ao dia 23 de setembro, ou seja, daqui a menos de uma semana, o rei de Espanha estará constitucionalmente obrigado a dissolver o Parlamento e a marcar, novamente, eleições.

O cenário de eleições a 10 de novembro foi avançado pelo líder do Podemos, Pablo Iglesias, que visitou o Palácio da Zarzuela e, à saída, disse aos jornalistas que esta data já foi abordada.

“O rei disse-me o mesmo que pensam os espanhóis. Depois das eleições de novembro, se acontecerem, o período das negociações não pode ser igual a este, com meses de inatividade”, afirmou Iglesias, citado pelo jornal La Vanguardia.

(Notícia atualizada às 20h00)