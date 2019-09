Portugal está a ganhar destaque mundial, no turismo, na gastronomia e até mesmo na joalharia. A Sopro Jewellery, da autoria de Andreia Lima, foi selecionada para que as suas peças integrem a coleção de joias na loja do Museu The Hermitage, em Amesterdão.

O convite foi realizado no âmbito da inauguração da nova exposição “Jewels! Glittering of the Russian Court” que estará patente no museu até dia 15 de março de 2020. A exposição conta com mais de 300 exemplares de grandes mestres e marcas de joalharia, como Cartier, Tiffany, Fabergé ou Lalique.

A joalharia portuguesa está representada, desde 14 de setembro, através de Andreia Lima que tem à venda as peças de joalharia na loja do conhecido museu holandês. Todas as peças são esculpidas à mão e inspiradas em elementos naturais. Bagas, folhas e insetos ganham formas, delicadas e femininas, que mostram a minuciosidade desta arte. A coleção Forest esta à venda na loja do Museu Hermitage e é um exemplo desta representação com foco na natureza.









“As argolas Water Lillys, que integram esta coleção, são compostas por cerca de 400 pétalas esculpidas uma a uma, à mão. As pedras naturais nunca são homogéneas. O objetivo é que cada peça seja única, mas ao mesmo tempo acessível e prática para o uso quotidiano. São joias versáteis, descomplicadas e que se complementam entre si, tal como os elementos da natureza”, destaca Andreia Lima em comunicado.